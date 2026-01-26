Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 26 января — 1 февраля

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 26 января по 1 февраля.

26 января, понедельник, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Наср» — «Аль-Таавун».

27 января, вторник, 19:35 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Шладминг). Мужчины, гигантский слалом, первая попытка.

27 января, вторник, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Вердер» — «Хоффенхайм».

28 января, среда, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Ахли» — «Аль-Иттифак».

28 января, среда, 23:00 — футбол: Лига чемпионов, «Атлетико» Мадрид — «Будё-Глимт».

29 января, четверг, 20:30 — футзал: Кубок Америки, Бразилия — Венесуэла.

29 января, четверг, 23:00 — футбол: Лига Европы, «Ноттингем Форест» — «Ференцварош».

30 января, пятница, 11:50 — лыжный спорт: Кубок мира по горнолыжному спорту (Кран-Монтана). Женщины, скоростной спуск.

30 января, пятница, 16:50 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Зеефельд). Масс-старт, HS 109.

30 января, пятница, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Хулуд» — «Аль-Наср».

30 января, пятница, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Ланс» — «Гавр».

31 января, суббота, 12:50 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Кран-Монтана). Женщины, супергигант.

31 января, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «РБ Лейпциг» — «Майнц».

31 января, суббота, 21:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лорьян» — «Нант».

1 февраля, воскресенье, 14:20 — лыжный спорт: Кубок мира по лыжному двоеборью (Зеефельд). Гундерсен, HS 109.

1 февраля, воскресенье, 17:00 — футбол: Лига 1 (Франция), «Лион» — «Лилль».

1 февраля, воскресенье, 20:30 — футбол: саудовская Про-Лига, «Аль-Иттихад» — «Аль-Наджма».

1 февраля, воскресенье, 22:45 — футбол: Лига 1 (Франция), «Страсбург» — «ПСЖ».

