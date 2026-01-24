«We will be back». Ибрагимович опубликовал фото со Шварценеггером

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович опубликовал фото с американским актёром и 38-м губернатором штата Калифорния Арнольдом Шварценеггером на австрийском горнолыжном курорте Кицбюэле.

Ибрагимович опубликовал пост на своей странице в социальной сети Х с подписью: «We will be back» («Мы вернёмся». — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Из личного архива Ибрагимовича

44-летний Ибрагимович завершил футбольную карьеру летом 2023 года. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери». Ранее стало известно, что швед получил специальную награду от УЕФА за выдающуюся карьеру.