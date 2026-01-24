Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Локомотива» Воробьёв оценил слухи о возможном уходе из клуба

Нападающий «Локомотива» Воробьёв оценил слухи о возможном уходе из клуба
Комментарии

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв отреагировал на слухи о возможном уходе из команды.

— Очень много вокруг тебя разговоров этой зимой. Считается, что ты самый желанный форвард с российским паспортом.
— Значит, мы правильно работаем. Но я уже говорил, что я к себе критично отношусь, мне есть чему учиться и куда‑то прогрессировать.

— Слухи тебя отвлекают? Или вообще на них не обращаешь внимания?
— Я сконцентрирован на тренировочном процессе, самое главное сейчас — хорошо пройти сборы и подготовиться ко второй части сезона, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

В 21 матче текущего клубного сезона футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.

Материалы по теме
Джанашия: без трансферов «Локомотив» потеряет шансы на чемпионство
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android