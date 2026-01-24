Нападающий «Локомотива» Воробьёв оценил слухи о возможном уходе из клуба

Нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьёв отреагировал на слухи о возможном уходе из команды.

— Очень много вокруг тебя разговоров этой зимой. Считается, что ты самый желанный форвард с российским паспортом.

— Значит, мы правильно работаем. Но я уже говорил, что я к себе критично отношусь, мне есть чему учиться и куда‑то прогрессировать.

— Слухи тебя отвлекают? Или вообще на них не обращаешь внимания?

— Я сконцентрирован на тренировочном процессе, самое главное сейчас — хорошо пройти сборы и подготовиться ко второй части сезона, — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

В 21 матче текущего клубного сезона футболист забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи.