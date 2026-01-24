Игрок «Зенита» Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России. Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых на протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку детской команде по хоккею на санях из родного Барнаула.

Александр Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России за помощь в популяризации и развитии этого паралимпийского вида спорта в Алтайском крае.

Воспитанник барнаульского футбола не первый год принимает активное финансовое участие в жизни «ВОИтелей-Алтай», команды по хоккею на санях из его родного города: помогает с поездками на соревнования, арендой льда для тренировок, покупкой экипировки и инвентаря.

Благодаря поддержке атакующего полузащитника «Зенита» юные «ВОИтели-Алтай» этой весной в третий раз подряд примут участие в Международном фестивале адаптивного хоккея в Сочи», — сказано в сообщении «Зенита».