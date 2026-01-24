Скидки
Игрок «Зенита» Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России

Игрок «Зенита» Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России. Об этом сообщает официальный сайт клуба с берегов Невы.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых на протяжении нескольких лет оказывает финансовую поддержку детской команде по хоккею на санях из родного Барнаула.

Александр Ерохин получил благодарность от Федерации адаптивного хоккея России за помощь в популяризации и развитии этого паралимпийского вида спорта в Алтайском крае.

Воспитанник барнаульского футбола не первый год принимает активное финансовое участие в жизни «ВОИтелей-Алтай», команды по хоккею на санях из его родного города: помогает с поездками на соревнования, арендой льда для тренировок, покупкой экипировки и инвентаря.

Благодаря поддержке атакующего полузащитника «Зенита» юные «ВОИтели-Алтай» этой весной в третий раз подряд примут участие в Международном фестивале адаптивного хоккея в Сочи», — сказано в сообщении «Зенита».

