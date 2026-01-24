Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался перед игрой с «Арсеналом»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался перед игрой с «Арсеналом»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик высказался перед матчем 23-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом». Игра состоится завтра, 25 января, на стадионе «Эмирейтс».

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У нас впереди ещё одна важная игра, и одна игра не делает команду великой, но она дает нам отличный фундамент для дальнейшего развития. В команде царит атмосфера уверенности и хорошего настроения, но мы знаем, что нас ждёт, и должны быть к этому готовы.

Я с нетерпением жду игры. Это очень хорошая команда, что совершенно очевидно. У них так много сильных сторон в игре и в составе. Это серьёзный вызов, они не просто так занимают такое место (возглавляют турнирную таблицу АПЛ и Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»), не просто так оказались в Лиге чемпионов, поэтому мы это прекрасно понимаем и ни в коем случае не относимся к этому легкомысленно.

Мы чувствуем, что находимся в хорошей форме, и с нетерпением ждём игры. Именно в таком состоянии, с такой позитивной энергией и энтузиазмом, хотим выйти на поле и показать хороший результат, но мы точно знаем, что это будет непросто», – приводит слова Кэррика ESPN.

После 22 туров «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 50 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке с 35 очками.

