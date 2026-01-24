Скидки
Экс-тренер Сауся Черышев: для Владислава главное — закрепиться в «Спартаке»

Экс-тренер Сауся Черышев: для Владислава главное — закрепиться в «Спартаке»
Известный российский специалист Дмитрий Черышев, ранее тренировавший полузащитника Владислава Сауся в «Шиннике», высказался о возможном переходе игрока «Балтики» в московский «Спартак».

«Я когда-то тренировал Сауся. Парень рос, развивался, прогрессировал. Это очень хорошее предложение от «Спартака». Владислав прошёл через огромный труд, но теперь на него будет возлагаться другая вещь — закрепиться в «Спартаке». Это самое главное. Ему надо показать футбол, ради которого приглашали в команду.

Самое главное — сама уверенность каждого футболиста, готов ли он не просто прийти в команду, а составить конкуренцию. В футболе надо расти и прогрессировать. Когда тебя приглашают такие клубы, ты должен осознавать свою роль. Когда мы с ним работали, было приятно, что Владислав воспринимал всю работу, которую ему предлагали. Даже в молодом возрасте он старался вникать и понимать, что от него требуют», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Саусь выступает за калининградскую «Балтику» с лета 2024 года. В текущем сезоне футболист принял участие в 19 матчах в составе калининградцев в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. На счету латераля гол и две результативные передачи.

