«Знаю одного-двух потенциальных кандидатов». Флик — о выборах президента «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящих выборах президента каталонского клуба.

«Честно говоря, знаю одного-двух потенциальных кандидатов, но я сосредоточен на своей работе. Когда придёт время, буду в курсе и решу, за кого голосовать.

Думаю, за последние полтора года произошло много позитивных изменений. Мы не вкладывали много денег, но приняли правильные решения относительно игроков, которые пришли к нам, и даём молодым футболистам возможности для совершенствования и развития. Это очень хорошая ситуация. Стабильность важна для клуба. Посмотрим, что будет дальше. Будущее клуба выбирают сами члены клуба, надеюсь, что мы движемся в правильном направлении», — приводит слова Флика Marca.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что выборы на занимаемую им должность пройдут 15 марта. Конкуренцию ему составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.