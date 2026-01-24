Тренер «Милана» Аллегри: мы все были очень рады визиту владельцев клуба

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри перед матчем 22-го тура Серии А с «Ромой» высказался о посещении руководством клуба расположения команды. Игра состоится 25 января.

«Все были очень рады визиту владельцев клуба, это важный момент сезона, когда мы боремся за место в Лиге чемпионов. Это была приятная беседа, хороший визит, нам это понравилось. Теперь же нам просто нужно сосредоточиться на самой игре. Завтра будет отличный матч против команды, которая борется с нами за место в первой четверке. Гасперини делает отличную работу, команда отражает его стиль — они очень хороши в атаке и в защите. Нам нужно будет показать себя с лучшей стороны, мы ожидаем великолепной атмосферы и отличного матча, который потребует высокого уровня технического мастерства», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.