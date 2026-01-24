«Айнтрахт» уступил «Хоффенхайму» в 19-м туре Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Айнтрахт» и «Хоффенхайм». Встреча проходила на стадионе «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Свен Яблонски. Победу в матче со счётом 3:1 праздновала команды гостей.

Счёт в матче открыл Арно Калимуэндо. Нападающий хозяев поля отличился на 18-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте форвард Макс Моэрстедт сравнял счёт. На 60-й минуте защитник Озан Кабак вывел «Хоффенхайм» вперёд. Через пять минут игрок «Айнтрахта» Орель Аменда отправил мяч в свои ворота.

После 19 матчей чемпионата Германии «Айнтрахт» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» заработал 36 очков после 18 игр и располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Айнтрахт» встретится с «Байером» 31 января, а 27 января «Хоффенхайм» сыграет с «Вердером».