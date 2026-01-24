«Байер» минимально обыграл «Вердер» в 19-м туре Бундеслиги благодаря голу Лукаса Васкеса

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Байер» и «Вердер». Встреча проходила на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев поля.

Первый гол в матче забил нападающий Патрик Шик, но мяч был отменён после вмешательства VAR. Счёт в игре открыл полузащитник Лукас Васкес в конце первого тайма на 37-й минуте.

После 18 матчей чемпионата Германии «Байер» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Вердер» заработал 18 очков после и располагается на 15-й строчке.