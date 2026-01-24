Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Байер — Вердер, результат матча 24 января 2026, счет 1:0, 19-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» минимально обыграл «Вердер» в 19-м туре Бундеслиги благодаря голу Лукаса Васкеса
Комментарии

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Байер» и «Вердер». Встреча проходила на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Райхель. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев поля.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Васкес – 37'    

Первый гол в матче забил нападающий Патрик Шик, но мяч был отменён после вмешательства VAR. Счёт в игре открыл полузащитник Лукас Васкес в конце первого тайма на 37-й минуте.

После 18 матчей чемпионата Германии «Байер» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Вердер» заработал 18 очков после и располагается на 15-й строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Тренер «Байера» Юльманн высказался о поражении от «Олимпиакоса» в Лиге чемпионов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android