«Бавария» впервые в сезоне проиграла в Бундеслиге, уступив «Аугсбургу»

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Аугсбург». Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Экснер. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Хироки Ито на 23-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте игрок обороны «Аугсбурга» Артур Шавес сравнял счёт. Полузащитник гостей Хан-Ноа Массенго вывел свою команду вперёд на 81-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аугсбург» заработал 19 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Гамбургом» 31 января, а в этот же день «Аугсбург» сыграет с «Санкт-Паули».