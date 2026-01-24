Скидки
Главная Футбол Новости

Бавария — Аугсбург, результат матча 24 января 2026, счёт 1:2, 19-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Бавария» впервые в сезоне проиграла в Бундеслиге, уступив «Аугсбургу»
Комментарии

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Бавария» и «Аугсбург». Встреча проходила на стадионе «Арена Мюнхен» в одноимённом городе. В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Экснер. Игра закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

Счёт в матче открыл защитник хозяев поля Хироки Ито на 23-й минуте. Во втором тайме на 75-й минуте игрок обороны «Аугсбурга» Артур Шавес сравнял счёт. Полузащитник гостей Хан-Ноа Массенго вывел свою команду вперёд на 81-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аугсбург» заработал 19 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Бавария» встретится с «Гамбургом» 31 января, а в этот же день «Аугсбург» сыграет с «Санкт-Паули».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
