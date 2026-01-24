Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Хайденхайм — РБ Лейпциг, результат матча 24 января 2026, счет 0:3, 19-й тур Бундеслиги 2025/2026

«РБ Лейпциг» разгромил «Хайденхайм» в 19-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Окончен
0 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Баку – 62'     0:2 Нуса – 68'     0:3 Раум – 70'    

Счёт в матче открыл защитник гостей Ридле Баку на 62-й минуте. На 68-й минуте нападающий Антонио Нуса увеличил преимущество «быков». Через три минуты Давид Раум сделал счёт разгромным.

После 18 матчей чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хайденхайм» заработал 13 очков после 19 игр и располагается на 17-й строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
