«РБ Лейпциг» разгромил «Хайденхайм» в 19-м туре Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Фойт-Арена» (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Штилер. Победу в матче со счётом 3:0 праздновали футболисты команды гостей.

Счёт в матче открыл защитник гостей Ридле Баку на 62-й минуте. На 68-й минуте нападающий Антонио Нуса увеличил преимущество «быков». Через три минуты Давид Раум сделал счёт разгромным.

После 18 матчей чемпионата Германии «РБ Лейпциг» набрал 35 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Хайденхайм» заработал 13 очков после 19 игр и располагается на 17-й строчке.