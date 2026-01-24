Скидки
Футбол

Тренер «Милана» Аллегри: важно продолжать верить в свою игру

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри дал комментарий касательно работы клуба в рамках текущего трансферного периода, а также относительно борьбы за высокие позиции в турнирной таблице Серии А.

«Сейчас могу сказать только одно: приход Фюллькруга стал огромным успехом: он сразу же дал нам огромный импульс. Клуб оценивает ситуацию и работает над этим. Я очень доволен составом. Повторюсь: либо мы его улучшим, либо будем работать с теми игроками, которые есть. Летом мы подписали нескольких молодых футболистов, таких как Атекаме и Одогу, которые очень хорошо развиваются, поэтому я доволен.

Важно продолжать верить в свою игру, имея перед собой чёткую цель – попадание в четвёрку лучших. Достичь этого очень сложно, учитывая конкуренцию со стороны команд и тренеров, таких как Конте, Спаллетти и Гасперини, которые почти каждый год финишируют на высоких позициях в чемпионате. У нас не будет никаких явных преимуществ, нам придётся сделать всё возможное, чтобы попасть туда как можно быстрее», — приводит слова Аллегри Tuttomercatoweb.

