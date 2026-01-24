Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик высказался о состоянии травмированных игроков «Барселоны» перед матчем с «Овьедо»

Флик высказался о состоянии травмированных игроков «Барселоны» перед матчем с «Овьедо»
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии игроков команды Рональда Араухо и Гави перед матчем 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовым предстоит встретиться с «Овьедо». Игра состоится 25 января.

Испания — Примера . 21-й тур
25 января 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Овьедо
Овьедо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы должны контролировать игровое время Араухо, следить за его физической формой, но сейчас он чувствует себя намного лучше и может выйти в основном составе.

Что касается Гави, вижу его почти каждый день, он тренируется и значительно улучшает свои навыки, также набирает форму и совершенствуется. Самое главное для него — сохранять терпение и спокойствие. Мы должны двигаться шаг за шагом и не торопиться. У него впереди много матчей. Нет необходимости спешить. Важно, чтобы, когда он вернётся, всё было хорошо», — приводит слова Флика Marca.

Гави получил текущее повреждение в августе 2025 года, а Араухо испытывал психологические проблемы, из-за которых пропустил несколько матчей.

Материалы по теме
«Знаю одного-двух потенциальных кандидатов». Флик — о выборах президента «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android