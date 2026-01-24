Флик высказался о состоянии травмированных игроков «Барселоны» перед матчем с «Овьедо»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о состоянии игроков команды Рональда Араухо и Гави перед матчем 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором сине-гранатовым предстоит встретиться с «Овьедо». Игра состоится 25 января.

«Мы должны контролировать игровое время Араухо, следить за его физической формой, но сейчас он чувствует себя намного лучше и может выйти в основном составе.

Что касается Гави, вижу его почти каждый день, он тренируется и значительно улучшает свои навыки, также набирает форму и совершенствуется. Самое главное для него — сохранять терпение и спокойствие. Мы должны двигаться шаг за шагом и не торопиться. У него впереди много матчей. Нет необходимости спешить. Важно, чтобы, когда он вернётся, всё было хорошо», — приводит слова Флика Marca.

Гави получил текущее повреждение в августе 2025 года, а Араухо испытывал психологические проблемы, из-за которых пропустил несколько матчей.