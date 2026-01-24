Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шерингем: «Арсенал» слишком много о себе возомнил. Нужно уважать соперника

Шерингем: «Арсенал» слишком много о себе возомнил. Нужно уважать соперника
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем раскритиковал лондонский «Арсенал» после ничьей в матче предыдущего тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:0).

Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 0
Арсенал
Лондон

«Арсенал» слишком много о себе возомнил. Приехать домой к «Ноттингему», где тот играет хорошо, и сыграть вничью – это не конец света. Они сейчас говорят так, будто должны выигрывать каждый матч. Люди считают, что если у тебя хорошая команда, ты должен выигрывать все матчи. Но это не так. Футбол не так устроен. В АПЛ всё работает по другому, здесь победы нужно добиваться. Будут команды, которые в определённый день сыграют очень сильно. Будут такие, которые сдадутся без боя, но найдутся и те, кто даст «Арсеналу» настоящий бой. И если эти команды реализуют свои моменты, они вполне могут отобрать очки у «Арсенала».

Такого рода чувства превосходства у нас в «МЮ» никогда не было. Никто бы не стал после ничьей 1:1 с «Лестером» или кем-то ещё кричать: «Это позор, мы должны были выиграть».

Нужно уважать соперника, мне кажется, что «Арсеналу» после результата прошлой недели как раз стоит этому поучиться. У них были моменты, чтобы выиграть, но они их не использовали», — приводит слова Шерингема Metro.

Материалы по теме
«Сейчас «МЮ» нужен не тот, кто учится, а уже состоявшийся игрок». Шерингем — о Шешко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android