Шерингем: «Арсенал» слишком много о себе возомнил. Нужно уважать соперника

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем раскритиковал лондонский «Арсенал» после ничьей в матче предыдущего тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (0:0).

«Арсенал» слишком много о себе возомнил. Приехать домой к «Ноттингему», где тот играет хорошо, и сыграть вничью – это не конец света. Они сейчас говорят так, будто должны выигрывать каждый матч. Люди считают, что если у тебя хорошая команда, ты должен выигрывать все матчи. Но это не так. Футбол не так устроен. В АПЛ всё работает по другому, здесь победы нужно добиваться. Будут команды, которые в определённый день сыграют очень сильно. Будут такие, которые сдадутся без боя, но найдутся и те, кто даст «Арсеналу» настоящий бой. И если эти команды реализуют свои моменты, они вполне могут отобрать очки у «Арсенала».

Такого рода чувства превосходства у нас в «МЮ» никогда не было. Никто бы не стал после ничьей 1:1 с «Лестером» или кем-то ещё кричать: «Это позор, мы должны были выиграть».

Нужно уважать соперника, мне кажется, что «Арсеналу» после результата прошлой недели как раз стоит этому поучиться. У них были моменты, чтобы выиграть, но они их не использовали», — приводит слова Шерингема Metro.