Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Вулверхэмптон, результат матча 24 января 2026, счёт 2:0, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Манчестер Сити» переиграл «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ
Комментарии

Окончен матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам (Англия).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

Омар Мармуш открыл счёт в этой игре на шестой минуте и вывел хозяев поля вперёд. Антуан Семеньо на 45+2-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с восемью очками находится на последнем, 20-м месте.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Наши врачи работают как звери». Гвардиола — о количестве травм в «Ман Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android