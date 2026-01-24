«Манчестер Сити» переиграл «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ

Окончен матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптоном». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра выступил Фараи Халлам (Англия).

Омар Мармуш открыл счёт в этой игре на шестой минуте и вывел хозяев поля вперёд. Антуан Семеньо на 45+2-й минуте удвоил преимущество команды.

После этой игры «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Вулверхэмптон» с восемью очками находится на последнем, 20-м месте.