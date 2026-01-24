Защитник «Реала» несколько недель играет с переломом — COPЕ

Центральный защитник мадридского «Реала» Рауль Асенсио уже несколько недель играет со стрессовым переломом большеберцовой кости, сообщает COPЕ.

Асенсио надеется взять паузу в феврале, чтобы полноценно восстановиться. На данный момент футболист идёт на риск из-за кадровых проблем в клубе, связанных с травмами.

Сообщается, что защитник понимает степень риска, однако хочет помочь команде и закрепиться в составе нового главного тренера Альваро Арбелоа.

Асенсио выступает за основную команду «сливочных» с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.