«Фулхэм» вырвал победу у «Брайтона» в 23-м туре АПЛ

Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Фулхэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лондонцев. Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Ясин Аяри на 28-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. Самуэль Чуквезе на 72-й минуте забил ответный мяч. Гарри Уилсон забил победный гол на 90+2-й минуте.

После этой игры «Фулхэм» с 34 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 30 очками располагается на 12-й строчке.