Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Брайтон энд Хоув Альбион, результат матча 24 января 2026, счёт 2:1, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Фулхэм» вырвал победу у «Брайтона» в 23-м туре АПЛ
Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли лондонский «Фулхэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лондонцев. Встреча состоялась на стадионе «Крэйвен Коттедж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Майкл Оливер (Ашингтон).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Аяри – 28'     1:1 Чуквезе – 72'     2:1 Уилсон – 90+2'    

Ясин Аяри на 28-й минуте открыл счёт в этой встрече и вывел гостей вперёд. Самуэль Чуквезе на 72-й минуте забил ответный мяч. Гарри Уилсон забил победный гол на 90+2-й минуте.

После этой игры «Фулхэм» с 34 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Брайтон энд Хоув Альбион» с 30 очками располагается на 12-й строчке.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
