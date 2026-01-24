Скидки
Главная Футбол Новости

Бёрнли — Тоттенхэм Хотспур, результат матча 24 января 2026, счёт 2:2, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» избежал поражения от «Бёрнли» в матче 23-го тура АПЛ
Комментарии

Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Бёрнли» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 ван де Вен – 38'     1:1 Туанзебе – 45+1'     2:1 Фостер – 76'     2:2 Ромеро – 90'    

Микки ван де Вен на 38-й минуте матча открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. Аксель Туанзебе на 45+1-й минуте забил ответный гол. Лайл Фостер на 76-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля. Кристиан Ромеро на 90-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Бёрнли» с 15 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками располагается на 13-й строчке.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
