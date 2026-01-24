«Тоттенхэм Хотспур» избежал поражения от «Бёрнли» в матче 23-го тура АПЛ

Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Бёрнли» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тёрф Мур» (Бернли). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс (Мерсисайд).

Микки ван де Вен на 38-й минуте матча открыл счёт и вывел лондонцев вперёд. Аксель Туанзебе на 45+1-й минуте забил ответный гол. Лайл Фостер на 76-й минуте обеспечил преимущество хозяевам поля. Кристиан Ромеро на 90-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Бёрнли» с 15 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Англии, «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками располагается на 13-й строчке.