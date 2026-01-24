Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Аугсбург» прервал беспроигрышную серию «Баварии» в Бундеслиге из 27 матчей

Комментарии

«Аугсбург» обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги со счётом 2:1. Тем самым команда из одноимённого города прервала беспроигрышную серию «красных» в чемпионате Германии, которая длилась 27 встреч, начиная с прошлого сезона.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

В предыдущий раз «Бавария» проигрывала в Бундеслиге 8 марта 2025 года, в меньшинстве уступив в игре с «Бохумом» (2:3). С тех пор мюнхенцы победили в 22 встречах национального чемпионата и пять раз сыграли вничью.

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. В следующем туре подопечные Венсана Компани встретятся с «Гамбургом» 31 января.

