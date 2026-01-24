«Валенсия» вырвала победу у «Эспаньола» в матче Ла Лиги на 90+4-й минуте

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Счёт в матче открыл нападающий «Валенсии» Уго Дуро на 15-й минуте. Полузащитник гостей Рамон Терратс сравнял счёт на 54-й минуте, а через пять минут защитник Эрай Джёмерт вновь вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте защитник «Валенсии» Хосе Копете отметился автоголом. На 90+4-й минуте Ларджи Рамазани принёс хозяевам победу, реализовав пенальти.

После 21 матча чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Эспаньол» в домашнем матче сыграет с «Алавесом» 30 января, а «Валенсия» на выезде встретится с «Бетисом» 1 февраля.