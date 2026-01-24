Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Валенсия — Эспаньол, результат матча 24 января 2026, счёт 3:2, 21-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Валенсия» вырвала победу у «Эспаньола» в матче Ла Лиги на 90+4-й минуте
Комментарии

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 18:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
3 : 2
Эспаньол
Барселона
1:0 Дуро – 15'     1:1 Терратс – 54'     2:1 Джёмерт – 59'     2:2 Копете – 79'     3:2 Рамазани – 90+4'    

Счёт в матче открыл нападающий «Валенсии» Уго Дуро на 15-й минуте. Полузащитник гостей Рамон Терратс сравнял счёт на 54-й минуте, а через пять минут защитник Эрай Джёмерт вновь вывел хозяев вперёд. На 79-й минуте защитник «Валенсии» Хосе Копете отметился автоголом. На 90+4-й минуте Ларджи Рамазани принёс хозяевам победу, реализовав пенальти.

После 21 матча чемпионата Испании «Эспаньол» набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Эспаньол» в домашнем матче сыграет с «Алавесом» 30 января, а «Валенсия» на выезде встретится с «Бетисом» 1 февраля.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
