«Манчестер Сити» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году

«Манчестер Сити» со счётом 2:0 обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Это первая победа «горожан» в чемпионате Англии в 2026 году.

К этому моменту команда Хосепа Гвардиолы провела пять матчей АПЛ в 2026-м, сыграв вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1), за этим последовало поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2). В следующем туре «горожане» 1 февраля на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

На данный момент «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.