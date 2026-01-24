Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году

«Манчестер Сити» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году
Комментарии

«Манчестер Сити» со счётом 2:0 обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Это первая победа «горожан» в чемпионате Англии в 2026 году.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

К этому моменту команда Хосепа Гвардиолы провела пять матчей АПЛ в 2026-м, сыграв вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1), за этим последовало поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2). В следующем туре «горожане» 1 февраля на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».

На данный момент «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» переиграл «Вулверхэмптон» в 23-м туре АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android