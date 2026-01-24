«Манчестер Сити» одержал первую победу в АПЛ в 2026 году
Поделиться
«Манчестер Сити» со счётом 2:0 обыграл «Вулверхэмптон» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Это первая победа «горожан» в чемпионате Англии в 2026 году.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6' 2:0 Семеньо – 45+2'
К этому моменту команда Хосепа Гвардиолы провела пять матчей АПЛ в 2026-м, сыграв вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1), за этим последовало поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2). В следующем туре «горожане» 1 февраля на выезде встретятся с «Тоттенхэм Хотспур».
На данный момент «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:15
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:05
-
18:57
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:02
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:20
-
17:16
-
17:15
-
17:03
-
17:00
-
16:55