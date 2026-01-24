«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей
Поделиться
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бёрнли» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым лондонская команда продлила серию без побед в АПЛ. Подопечные Томаса Франка не могут выиграть в пяти матчах подряд.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 ван де Вен – 38' 1:1 Туанзебе – 45+1' 2:1 Фостер – 76' 2:2 Ромеро – 90'
Ранее «Тоттенхэм» не смог обыграть «Брентфорд» (0:0) и «Сандерленд» (1:1), а также проиграл «Борнмуту» (2:3) и «Вест Хэму» (1:2).
Отметим, в предыдущем сезоне лондонский клуб дважды достигал более длительной серии без побед, не выигрывая семь матчей подряд. Тогда «Тоттенхэм» закончил чемпионат на 17-м месте в турнирной таблице.
После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В следующем туре команда Томаса Франка встретится с «Манчестер Сити» 1 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 января 2026
-
22:13
-
22:00
-
21:53
-
21:48
-
21:40
-
21:24
-
21:19
-
20:58
-
20:53
-
20:53
-
20:51
-
20:40
-
20:36
-
20:15
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:26
-
19:23
-
19:05
-
18:57
-
18:43
-
18:31
-
18:25
-
18:19
-
18:02
-
18:00
-
17:53