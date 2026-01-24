«Тоттенхэм» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Бёрнли» в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги. Тем самым лондонская команда продлила серию без побед в АПЛ. Подопечные Томаса Франка не могут выиграть в пяти матчах подряд.

Ранее «Тоттенхэм» не смог обыграть «Брентфорд» (0:0) и «Сандерленд» (1:1), а также проиграл «Борнмуту» (2:3) и «Вест Хэму» (1:2).

Отметим, в предыдущем сезоне лондонский клуб дважды достигал более длительной серии без побед, не выигрывая семь матчей подряд. Тогда «Тоттенхэм» закончил чемпионат на 17-м месте в турнирной таблице.

После этой игры «Тоттенхэм Хотспур» с 28 очками располагается на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В следующем туре команда Томаса Франка встретится с «Манчестер Сити» 1 февраля.