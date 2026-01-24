«ПСЖ» заплатит «Барселоне» за воспитанника более € 6 млн, чтобы не портить отношения — AS

18-летний полузащитник «Барселоны» Педро Фернандес в ближайшие часы станет игроком «ПСЖ», сообщает AS.

Сообщается, что сделка по переходу футболиста в парижский клуб будет завершена за сумму, превышающую € 6 млн, оговоренные в пункте о выкупе контракта.

Причина более высокой суммы трансфера заключается в том, чтобы символизировать возвращение к хорошим отношениям, которые, несмотря на уход игрока, сохраняются между двумя клубами.

Ранее сообщалось, что воспитанник принял решение покинуть каталонский клуб, а сумма отступных в его контракте составляет € 6 млн.

Педро Фернандес прошёл все стадии академии «Барселоны» и в 2025 году добрался до основной команды. В текущем сезоне на его счету пять матчей за сине-гранатовых, в которых он отметился одной результативной передачей.