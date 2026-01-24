Скидки
Главная Футбол Новости

Мик Меньян договорился с «Миланом» о продлении контракта до 2031 года — Романо

Вратарь «Милана» Мик Меньян устно договорился со своим нынешнем клубом о продлении контракта до лета 2031 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

По информации инсайдера, красно-чёрные считают голкипера сборной Франции ключевым игроком и хотят сохранить его в команде. Ранее в прессе появлялась информация, что «россонери» готовы сделать вратаря самым высокооплачиваемым футболистом клуба наряду с нападающим Рафаэлом Леау.

Действующий контракт Меньяна рассчитан до июня 2026 года. В этом сезоне французский голкипер провёл 24 матчей за миланский клуб во всех турнирах, в 11 из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 25 млн.

