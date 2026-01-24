Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Зенита» Нино: мы все работаем на пределе физических возможностей

Защитник «Зенита» Нино: мы все работаем на пределе физических возможностей
Комментарии

Центральный защитник «Зенита» Нино высказался о работе с командой в рамках зимних тренировочных сборов.

Нино, поздравляем с победой в тренировочном матче на вечернем занятии. Насколько такие вещи приятны для игрока? И в целом поделитесь впечатлениями от вечерней тренировки.
— Всегда важно побеждать, даже если это игра в рамках тренировки, потому что все понимают, что эти занятия направлены на набор формы, на то, чтобы мы вновь привыкали к идеям главного тренера, партнёрам по команде, расположению на поле. И мне кажется, мы очень качественно и хорошо проводим работу.

— Показалось, что сегодня — один из самых сложных дней, по крайней мере, по интенсивности и насыщенности тренировок, вечером было тяжело? Как себя чувствуете на этом этапе?
— Безусловно, усталость чувствуется. В целом думаю, мы все работаем на пределе физических возможностей, но при этом все понимаем, что это очень важная часть предсезонной подготовки, чтобы уже в официальной части сезона проявлять себя на полную, — приводит слова Нино официальный сайт клуба с берегов Невы.

Материалы по теме
«Ухожу, но всегда буду болеть за «Зенит». Кассьерра попрощался с сине-бело-голубыми
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android