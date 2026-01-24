Защитник «Зенита» Нино: мы все работаем на пределе физических возможностей

Центральный защитник «Зенита» Нино высказался о работе с командой в рамках зимних тренировочных сборов.

— Нино, поздравляем с победой в тренировочном матче на вечернем занятии. Насколько такие вещи приятны для игрока? И в целом поделитесь впечатлениями от вечерней тренировки.

— Всегда важно побеждать, даже если это игра в рамках тренировки, потому что все понимают, что эти занятия направлены на набор формы, на то, чтобы мы вновь привыкали к идеям главного тренера, партнёрам по команде, расположению на поле. И мне кажется, мы очень качественно и хорошо проводим работу.

— Показалось, что сегодня — один из самых сложных дней, по крайней мере, по интенсивности и насыщенности тренировок, вечером было тяжело? Как себя чувствуете на этом этапе?

— Безусловно, усталость чувствуется. В целом думаю, мы все работаем на пределе физических возможностей, но при этом все понимаем, что это очень важная часть предсезонной подготовки, чтобы уже в официальной части сезона проявлять себя на полную, — приводит слова Нино официальный сайт клуба с берегов Невы.