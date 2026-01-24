Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Защитник «Зенита» Нино: очень приятно было сыграть впервые с Игорем Дивеевым

Центральный защитник «Зенита» Нино ответил, получается ли у него взаимодействовать с новичком команды Игорем Дивеевым в рамках тренировочного процесса.

— Уже был один товарищеский матч [с клубом «Шанхай Порт» (4:1)]. Поделитесь впечатлениями от него, нашли ли уже взаимопонимание с Игорем Дивеевым?
— Очень хороший матч, гораздо важнее результата было, что каждый из нас провёл хорошую игру. Безусловно, мы ещё не в том игровом ритме, в котором должны быть, но он набирается шаг за шагом. Очень приятно было сыграть впервые с Игорем. Мы каждый день тренируемся вместе, привыкаем друг к другу, и мне кажется, прогресс идёт с хорошей скоростью, — приводит слова Нино официальный сайт клуба с берегов Невы.

