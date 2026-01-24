Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий Дмитрий Цыпченко перешёл в московское «Торпедо» из «СКА-Хабаровск»

Нападающий Дмитрий Цыпченко перешёл в московское «Торпедо» из «СКА-Хабаровск»
Комментарии

Нападающий Дмитрий Цыпченко перешёл из «СКА-Хабаровск» в московское «Торпедо».

«Футбольный клуб «Торпедо» официально сообщает о трансфере 26-летнего нападающего «СКА-Хабаровск» Дмитрия Цыпченко.

В нынешнем сезоне форвард провёл за дальневосточников в Лиге Pari и Фонбет Кубке России 13 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Цыпченко выбрал в «Торпедо» игровой номер 13. Дмитрий, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» – сообщает официальный сайт «Торпедо».

Ранее Цыпченко выступал за самарские «Крылья Советов» с августа 2020 года по июнь 2025 года, после чего свободным агентом присоединился в хабаровской команде.

Материалы по теме
Закупка «Спартака» и «Торпедо», «КАМАЗ» растащили. Разбор главных трансферов Первой лиги
Закупка «Спартака» и «Торпедо», «КАМАЗ» растащили. Разбор главных трансферов Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android