Нападающий Дмитрий Цыпченко перешёл в московское «Торпедо» из «СКА-Хабаровск»

Нападающий Дмитрий Цыпченко перешёл из «СКА-Хабаровск» в московское «Торпедо».

«Футбольный клуб «Торпедо» официально сообщает о трансфере 26-летнего нападающего «СКА-Хабаровск» Дмитрия Цыпченко.

В нынешнем сезоне форвард провёл за дальневосточников в Лиге Pari и Фонбет Кубке России 13 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Цыпченко выбрал в «Торпедо» игровой номер 13. Дмитрий, добро пожаловать в чёрно-белую семью!» – сообщает официальный сайт «Торпедо».

Ранее Цыпченко выступал за самарские «Крылья Советов» с августа 2020 года по июнь 2025 года, после чего свободным агентом присоединился в хабаровской команде.