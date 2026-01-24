Скидки
«Ходим в зал». Данил Круговой опубликовал необычное фото, посвящённое тренировкам

«Ходим в зал». Данил Круговой опубликовал необычное фото, посвящённое тренировкам
Комментарии

Защитник ЦСКА Данил Круговой опубликовал необычное фото, посвящённое тренировкам армейской команды на зимних сборах в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги.

«Кстати, давно не выкладывал фото с тренировок. Ходим в зал, тренируемся на поле. Всё как обычно», — подписал фото Круговой в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Кругового

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отметился шестью результативными передачами.

После 18 встреч в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

