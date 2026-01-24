Марк Гехи прокомментировал свой дебют за «Манчестер Сити» в игре с «Вулверхэмптоном»

Защитник Марк Гехи высказался после своего дебюта за «Манчестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Игра закончилась победой «горожан» со счётом 2:0.

«Это хорошо, я не хочу забегать вперед. Но благодарен за предоставленную возможность и благодарен за то, что нахожусь в этом футбольном клубе. Это неплохо, это хорошо.

Это просто менталитет команды с тех пор, как я пришёл, вы можете почувствовать эту интенсивность, это стремление к победе. Так что дело даже не в моей блокировке, просто эмоция, которую через меня проходит вся команда в данный момент. Важно использовать блокировки и забивать голы любыми способами, чтобы одержать победу.

Это [стадион «Этихад»] фантастика. Болельщики были великолепны. Атмосфера была фантастической, стадион прекрасен. Так что да, это фантастика», – приводит слова Гехи официальный сайт «горожан».

19 января 2026 года «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Гехи из «Кристал Пэлас» за £ 20 млн (€ 23 млн). Контракт защитника с новым клубом рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 55 млн.