Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк Гехи прокомментировал свой дебют за «Манчестер Сити» в игре с «Вулверхэмптоном»

Марк Гехи прокомментировал свой дебют за «Манчестер Сити» в игре с «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Защитник Марк Гехи высказался после своего дебюта за «Манчестер Сити» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». Игра закончилась победой «горожан» со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Это хорошо, я не хочу забегать вперед. Но благодарен за предоставленную возможность и благодарен за то, что нахожусь в этом футбольном клубе. Это неплохо, это хорошо.

Это просто менталитет команды с тех пор, как я пришёл, вы можете почувствовать эту интенсивность, это стремление к победе. Так что дело даже не в моей блокировке, просто эмоция, которую через меня проходит вся команда в данный момент. Важно использовать блокировки и забивать голы любыми способами, чтобы одержать победу.

Это [стадион «Этихад»] фантастика. Болельщики были великолепны. Атмосфера была фантастической, стадион прекрасен. Так что да, это фантастика», – приводит слова Гехи официальный сайт «горожан».

19 января 2026 года «Манчестер Сити» официально объявил о переходе Гехи из «Кристал Пэлас» за £ 20 млн (€ 23 млн). Контракт защитника с новым клубом рассчитан до лета 2031 года. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 55 млн.

Материалы по теме
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Расклады на выход в плей-офф ЛЧ за тур до финиша. «Барса» и «Сити» улетят в стыки?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android