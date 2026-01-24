Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Бёрнли»: досадно, что не получилось взять три очка

Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Бёрнли»: досадно, что не получилось взять три очка
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал ничью в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 ван де Вен – 38'     1:1 Туанзебе – 45+1'     2:1 Фостер – 76'     2:2 Ромеро – 90'    

«В этом матче мы точно должны были побеждать. Очень досадно, что не получилось взять три очка. Считаю, что парни по ходу игры многое сделали верно. Первый тайм был особенно хорош — владели игрой и вели в счёте. Мы должны были и могли забить и второй мяч, тогда оказались бы в лучшем положении.

А затем мы пропустили гол перед самым перерывом — такие мячи ни за что нельзя пропускать. Это плохо сказывается на настрое в раздевалке. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию, однако во втором тайме мы не владели игрой так, как хотелось бы. У Соланке был хороший момент. После него счёт мог стать 2:1, но ход игры изменился.

После этого мы пропустили ещё один мяч, так пропускать тоже нельзя. Затем парни показали выдающийся характер, приложили все силы, чтобы вернуться в игру, создали три или четыре очень опасных момента, реализовали один из них, сравняв счёт, но очень обидно, что мы не получили три очка. При нашем уровне игры это было бы заслуженно», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».

Материалы по теме
«Тоттенхэм Хотспур» избежал поражения от «Бёрнли» в матче 23-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android