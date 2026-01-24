Тренер «Тоттенхэма» Франк — о матче с «Бёрнли»: досадно, что не получилось взять три очка

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал ничью в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Бёрнли» (2:2).

«В этом матче мы точно должны были побеждать. Очень досадно, что не получилось взять три очка. Считаю, что парни по ходу игры многое сделали верно. Первый тайм был особенно хорош — владели игрой и вели в счёте. Мы должны были и могли забить и второй мяч, тогда оказались бы в лучшем положении.

А затем мы пропустили гол перед самым перерывом — такие мячи ни за что нельзя пропускать. Это плохо сказывается на настрое в раздевалке. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы изменить ситуацию, однако во втором тайме мы не владели игрой так, как хотелось бы. У Соланке был хороший момент. После него счёт мог стать 2:1, но ход игры изменился.

После этого мы пропустили ещё один мяч, так пропускать тоже нельзя. Затем парни показали выдающийся характер, приложили все силы, чтобы вернуться в игру, создали три или четыре очень опасных момента, реализовали один из них, сравняв счёт, но очень обидно, что мы не получили три очка. При нашем уровне игры это было бы заслуженно», — приводит слова Франка официальный сайт «Тоттенхэм Хотспур».