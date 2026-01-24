Скидки
«Партизан» хочет арендовать центрального защитника ЦСКА — Mozzart Sport

Сербский «Партизан» близок к подписанию контракта с центральным защитником ЦСКА Ильёй Агаповым, сообщает Mozzart Sport.

Сербский клуб планирует арендовать футболиста у армейцев до конца сезона.

Ранее сообщалось, что тольяттинский «Акрон» досрочно прервал аренду центрального защитника и вернул футболиста в ЦСКА.

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Акрон» один матч в Мир Российской Премьер-Лиге и три матча в Кубке России, в которых не отметился голевыми действиями.

После 20 матчей в чемпионате Сербии «Партизан» набрал 46 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая «Црвену Звезду» на одно очко.

Официально
«Акрон» досрочно вернул защитника Агапова в ЦСКА из аренды
