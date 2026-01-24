Скидки
Пол Скоулз: Райс мне нравится, но не считаю его лучшим игроком АПЛ в нынешнем сезоне

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз полагает, что полузащитник «Арсенала» Деклан Райс не является лучшим футболистом текущего розыгрыша АПЛ.

«Является ли Деклан Райс лучшим в этом сезоне? Он мне очень нравится, но я не могу сказать, что это сильнейший футболист чемпионата на данный момент. Защитники «Арсенала» вносили больший вклад, чем Райс. Он мне нравится, но я лишь хочу сказать, что не считаю его лучшим игроком Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Такие защитники, как Тимбер, в большей степени влияли на игру. Тимбер невероятен, просто великолепен.

Не могу сказать, что Субименди играет лучше Райса или Райс лучше Субименди», — сказал Скоулз в свежем выпуске на YouTube-канале The Overlap.

