«Вильярреал» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 21-го тура Ла Лиги

Сегодня, 24 января, состоится матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Вильярреал» и мадридский «Реал». Команды сыграют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслужит Сесар Сото Градо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Вильярреал»: Луис Жуниор, Наварро, Фойт, Вейга, Бьюкенен, Педраса, Парехо, Гейе, Молейро, Морено, Микаутадзе.

«Реал»: Куртуа, Асенсио, Хёйсен, Каррерас, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Мастантуоно, Мбаппе, Винисиус, Гюлер.

После 20 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 41 очко после 19 игр и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Вильярреал» в выездном матче проиграл «Бетису» со счётом 0:2, а мадридский «Реал» на своём стадионе одержал победу над «Леванте» (2:0).