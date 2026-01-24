Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» Берлин в 19-м туре Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Унион» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче открыл Эмре Джан. Полузащитник отличился на 10-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 53-й минуте защитник Нико Шлоттербек увеличил преимущество «Боруссии» в счёте. В конце встречи на 84-й минуте нападающий Максимилиан Байер сделал счёт разгромным.

После 19 матчей чемпионата Германии «Боруссия» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.