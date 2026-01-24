Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Унион — Боруссия Д, результат матча 24 января 2026, счёт 0:3, 19-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» Берлин в 19-м туре Бундеслиги
Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Унион» и дортмундская «Боруссия». Встреча проходила на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Хартман. Игра закончилась победой гостей со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Джан – 10'     0:2 Шлоттербек – 53'     0:3 Байер – 84'    

Счёт в матче открыл Эмре Джан. Полузащитник отличился на 10-й минуте, реализовав 11-метровый удар. Во втором тайме на 53-й минуте защитник Нико Шлоттербек увеличил преимущество «Боруссии» в счёте. В конце встречи на 84-й минуте нападающий Максимилиан Байер сделал счёт разгромным.

После 19 матчей чемпионата Германии «Боруссия» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
