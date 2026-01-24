Скидки
Главная Футбол Новости

Севилья — Атлетик, результат матча 24 января 2026, счёт 2:1, 21-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Севилья» обыграла «Атлетик» Бильбао в матче Ла Лиги и обошла басков в турнирной таблице
Комментарии

Завершился матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Атлетик» из Бильбао. Команды играли на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
2 : 1
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Наварро – 40'     1:1 Фернандес – 42'     2:1 Адамс – 56'    

Счёт в матче открыл нападающий «Атлетика» из Бильбао Роберт Наварро на 40-й минуте. Форвард хозяев Херард Фернандес сравнял счёт через две минуты, а на 56-й минуте Акор Адамс вывел «Севилью» вперёд. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 21 матча чемпионата Испании «Севилья» набрала 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Атлетик» из Бильбао также заработал 24 очка и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре «Атлетик» в домашнем матче сыграет с «Реалом Сосьедад» 1 февраля, а «Севилья» на выезде встретится с «Мальоркой» 2 февраля.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
