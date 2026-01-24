«Ливерпуль» проиграл «Борнмуту» в матче 23-го тура АПЛ, пропустив на 90+5-й минуте

Завершён матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между «Борнмутом» и «Ливерпулем». После финального свистка зафиксирован счёт 3:2 в пользу «вишен». Встреча состоялась на стадионе «Виталити» в Борнмуте. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери.

Эванилсон на 26-й минуте открыл счёт в матче и вывел «вишен» вперёд, Алехандро Хименес на 33-й минуте удвоил преимущество команды. Вирджил ван Дейк на 45-й минуте отыграл один мяч, Доминик Собослаи на 80-й минуте вернул равенство на табло. Амин Адли на 90+5-й минуте забил победный гол «Борнмута».

После этой игры «Борнмут» с 30 очками находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Ливерпуль» с 36 очками располагается на четвёртой строчке.