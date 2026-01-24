«Ливерпуль» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей

«Ливерпуль» со счётом 2:3 уступил «Борнмуту» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы не побеждают в пяти встречах чемпионата Англии подряд.

Данная серия команды Арне Слота началась 1 января в рамках 19-го тура АПЛ — тогда «красные» сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (0:0). После этого у «Ливерпуля» также были ничьи во встречах с «Фулхэмом» (2:2), «Арсеналом» (0:0) и «Бёрнли» (1:1). Теперь же эту серию пополнила и игра с «вишнями». В следующем туре «Ливерпуль» 31 января примет «Ньюкасл Юнайтед».

На данный момент «Ливерпуль» с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.