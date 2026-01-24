«Ливерпуль» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей
«Ливерпуль» со счётом 2:3 уступил «Борнмуту» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, мерсисайдцы не побеждают в пяти встречах чемпионата Англии подряд.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26' 2:0 Хименес – 33' 2:1 ван Дейк – 45' 2:2 Собослаи – 80' 3:2 Адли – 90+5'
Данная серия команды Арне Слота началась 1 января в рамках 19-го тура АПЛ — тогда «красные» сыграли вничью с «Лидс Юнайтед» (0:0). После этого у «Ливерпуля» также были ничьи во встречах с «Фулхэмом» (2:2), «Арсеналом» (0:0) и «Бёрнли» (1:1). Теперь же эту серию пополнила и игра с «вишнями». В следующем туре «Ливерпуль» 31 января примет «Ньюкасл Юнайтед».
На данный момент «Ливерпуль» с 36 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице АПЛ.
