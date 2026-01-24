Основной вратарь «Наполи» получил травму, его участие в матче с «Ювентусом» под вопросом

Основной вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич получил мышечное повреждение, из-за чего его участие в матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором неаполитанцам 25 января предстоит встретиться с «Ювентусом», находится под серьёзным вопросом, сообщает Sky Sport Italia.

Медицинский персонал «Наполи» следит за состоянием голкипера. В свете этой ситуации главный тренер «Наполи» Антонио Конте выражает серьёзную обеспокоенность, так как запасной вратарь команды Алекс Мерет последний раз выходил на поле 28 сентября 2025 года.

После 21 матча чемпионата Италии «Наполи» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ювентус» заработал 39 очков и располагается на шестой строчке.