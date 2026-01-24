Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Основной вратарь «Наполи» получил травму, его участие в матче с «Ювентусом» под вопросом

Основной вратарь «Наполи» получил травму, его участие в матче с «Ювентусом» под вопросом
Комментарии

Основной вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич получил мышечное повреждение, из-за чего его участие в матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором неаполитанцам 25 января предстоит встретиться с «Ювентусом», находится под серьёзным вопросом, сообщает Sky Sport Italia.

Италия — Серия А . 22-й тур
25 января 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Медицинский персонал «Наполи» следит за состоянием голкипера. В свете этой ситуации главный тренер «Наполи» Антонио Конте выражает серьёзную обеспокоенность, так как запасной вратарь команды Алекс Мерет последний раз выходил на поле 28 сентября 2025 года.

После 21 матча чемпионата Италии «Наполи» набрал 43 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Ювентус» заработал 39 очков и располагается на шестой строчке.

Материалы по теме
Спаллетти и Конте отменили пресс-конференции перед матчем «Ювентуса» с «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android