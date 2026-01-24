Скидки
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном»

Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Нам нужно было прервать череду поражений в игре с командой, которая с начала сезона испытывала проблемы с результатами и которая внесла некоторые изменения в состав с приходом Роба [Эдвардса].

В начале мы контролировали игру, она была очень напряжённой. В первом тайме у нас было много энергии, но после фола Хусанова мы немного сбавили обороты, и они пошли в атаку.

Последние 20-25 минут были немного вялыми, учитывая количество матчей и всё остальное, это хороший результат. Надеюсь, мы сможем набраться сил для нашей игры в среду (встреча Лиги чемпионов с «Галатасараем». — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

После этой игры «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.

Комментарии
