Гвардиола прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном», в котором его подопечные одержали победу со счётом 2:0.

«Нам нужно было прервать череду поражений в игре с командой, которая с начала сезона испытывала проблемы с результатами и которая внесла некоторые изменения в состав с приходом Роба [Эдвардса].

В начале мы контролировали игру, она была очень напряжённой. В первом тайме у нас было много энергии, но после фола Хусанова мы немного сбавили обороты, и они пошли в атаку.

Последние 20-25 минут были немного вялыми, учитывая количество матчей и всё остальное, это хороший результат. Надеюсь, мы сможем набраться сил для нашей игры в среду (встреча Лиги чемпионов с «Галатасараем». — Прим. «Чемпионата»), — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».

После этой игры «Манчестер Сити» с 46 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.