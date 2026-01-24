Скидки
Гавр — Монако, результат матча 24 января 2026, счёт 0:0, 19-й тур Лиги 1 2025-2026

«Монако» и «Гавр» сыграли вничью в матче 19-го тура Лиги 1, Головин провёл 90 минут
Завершился матч 19-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Гавр» и «Монако». Команды играли на стадионе «Осеан» (Гавр, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марк Болланжье. Матч завершился вничью со счётом 0:0.

Франция — Лига 1 . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 21:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
0 : 0
Монако
Монако

Команды не порадовали зрителей забитыми мячами. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч.

После 19 матчей чемпионата Франции «Гавр» набрал 20 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Монако» заработал 24 очка и располагается на 10-й строчке.

В следующем туре «Монако» в домашнем матче сыграет с «Ренном» 31 января, а «Гавр» на день раньше в выездном матче встретится с «Лансом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Все новости RSS

