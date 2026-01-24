Венсан Компани высказался после первого поражения «Баварии» в Бундеслиге в нынешнем сезоне

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал первое поражение своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Мюнхенцы уступили «Аугсбургу» (1:2) в 19-м туре Бундеслиги.

«Поздравляю «Аугсбург». Бывают матчи, когда соперник играет хорошо, а сейчас у нас очень напряжённый период сезона — пять игр за 13 дней. По опыту знаю, что в такие моменты может произойти всё что угодно.

Мы старались, но во втором тайме не смогли выплеснуть энергию на поле. Это дало «Аугсбургу» шанс быть опасным. У нас было много побед здесь, и часто были поводы для празднования, но теперь мы проиграли, нам нужно это принять. Жажда победы всегда есть, проблема не в этом. Иногда просто не хватает игры в нужный день. Часто говорят, что Бундеслига — это легко, но мы знаем по собственному опыту, что это не так. Нам не следует сейчас всё подвергать сомнению — нам просто нужно принять тот факт, что сегодня был не наш день. Однако то, что мы говорим здесь, не является решающим. Важна наша реакция на поле. Это не гарантия, но мы знаем, что должны делать», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аугсбург» заработал 19 очков и располагается на 13-й строчке.