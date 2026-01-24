Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Венсан Компани высказался после первого поражения «Баварии» в Бундеслиге в нынешнем сезоне

Венсан Компани высказался после первого поражения «Баварии» в Бундеслиге в нынешнем сезоне
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал первое поражение своей команды в нынешнем сезоне чемпионата Германии. Мюнхенцы уступили «Аугсбургу» (1:2) в 19-м туре Бундеслиги.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

«Поздравляю «Аугсбург». Бывают матчи, когда соперник играет хорошо, а сейчас у нас очень напряжённый период сезона — пять игр за 13 дней. По опыту знаю, что в такие моменты может произойти всё что угодно.

Мы старались, но во втором тайме не смогли выплеснуть энергию на поле. Это дало «Аугсбургу» шанс быть опасным. У нас было много побед здесь, и часто были поводы для празднования, но теперь мы проиграли, нам нужно это принять. Жажда победы всегда есть, проблема не в этом. Иногда просто не хватает игры в нужный день. Часто говорят, что Бундеслига — это легко, но мы знаем по собственному опыту, что это не так. Нам не следует сейчас всё подвергать сомнению — нам просто нужно принять тот факт, что сегодня был не наш день. Однако то, что мы говорим здесь, не является решающим. Важна наша реакция на поле. Это не гарантия, но мы знаем, что должны делать», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Аугсбург» заработал 19 очков и располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
Внезапный конец грандиозной серии «Баварии»! Допустили камбэк и «сгорели» дома в дерби
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android