Главная Футбол Новости

Елагин: в матче с «Борнмутом» «Ливерпуль» выглядел уставшим

Елагин: в матче с «Борнмутом» «Ливерпуль» выглядел уставшим
Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Ливерпулем» (3:2).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Чертовски обидно пропускать решающий мяч буквально за несколько секунд до финального свистка. Нет, «Борнмут» победил абсолютно заслуженно. Играя без травмированных Таверньера, Клюйверта, Брукса, Солера, Адамса и Доука, хозяева проявили сумасшедшую волю к победе. Именно эта составляющая стала первопричиной успеха «вишен». И всё равно обидно. Независимо – «Ливерпуль» это или какая-то другая команда.

«Ливерпуль» выглядел уставшим. Бился, старался поддерживать высокий темп, предложенный Ираолой. Но… Сил явно не хватило. Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям, однако видно было, что они действуют на «ободах», стиснув зубы, бьются из последних сил и – побеждают!

Прямо в точности как в «Повести о настоящем человеке». На одной лодке матросы сдаются на милость стихии, и их разбивает о скалы. Другие гребут, гребут, гребут! И спасаются. Это про сегодняшний «Борнмут»! Никогда не сдавайся!» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Ливерпуль» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей
