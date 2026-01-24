Елагин: в матче с «Борнмутом» «Ливерпуль» выглядел уставшим

Футбольный комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 23-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Ливерпулем» (3:2).

«Чертовски обидно пропускать решающий мяч буквально за несколько секунд до финального свистка. Нет, «Борнмут» победил абсолютно заслуженно. Играя без травмированных Таверньера, Клюйверта, Брукса, Солера, Адамса и Доука, хозяева проявили сумасшедшую волю к победе. Именно эта составляющая стала первопричиной успеха «вишен». И всё равно обидно. Независимо – «Ливерпуль» это или какая-то другая команда.

«Ливерпуль» выглядел уставшим. Бился, старался поддерживать высокий темп, предложенный Ираолой. Но… Сил явно не хватило. Хозяева быстрее приспособились к тяжёлым погодным условиям, однако видно было, что они действуют на «ободах», стиснув зубы, бьются из последних сил и – побеждают!

Прямо в точности как в «Повести о настоящем человеке». На одной лодке матросы сдаются на милость стихии, и их разбивает о скалы. Другие гребут, гребут, гребут! И спасаются. Это про сегодняшний «Борнмут»! Никогда не сдавайся!» — написал Елагин в телеграм-канале.