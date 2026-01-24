Скидки
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн высказался о причинах первого поражения «Баварии» в Бундеслиге в этом сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн высказался после матча 19-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:2) и назвал причины первого поражения мюнхенцев в нынешнем сезоне чемпионата Германии.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

«В первом тайме мы играли неплохо. Думаю, мы заслужили преимущество в один мяч, у нас были моменты, когда мы могли, по сути, уже обеспечить себе победу. Завершающий удар был не совсем точным, пас был правильным, и вратарь сделал несколько хороших сейвов. А при счёте 1:0 игра всегда открыта, независимо от того, против кого ты играешь – тебя могут за это наказать.

Во втором тайме нам немного не хватало энергии, мы были не так подвижны с мячом. Уважение к сопернику – они оказывали на нас больше давления и создавали нам трудности. Это был сложный период с большим количеством игр, но в конечном итоге мы быстро переходим к следующей, теперь мы готовимся дальше, к Лиге чемпионов», – приводит слова Кейна официальный сайт «Баварии».

После 19 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» набрала 50 очков и возглавляет турнирную таблицу. В следующем матче, 28 января, подопечные Венсана Компани сыграют с ПСВ в Лиге чемпионов.

