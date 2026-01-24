Ван Дейк объяснил свою ошибку при первом голе в ворота «Ливерпуля» в матче с «Борнмутом»
Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объяснил допущенную ошибку в моменте с первым голом в ворота команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3).
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26' 2:0 Хименес – 33' 2:1 ван Дейк – 45' 2:2 Собослаи – 80' 3:2 Адли – 90+5'
«Что касается первого пропущенного гола, в сложившихся обстоятельствах было сложно определить траекторию мяча. Ветер был очень коварным», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.
Ван Дейк допустил ошибку в моменте с первым голом в ворота «Ливерпуля», промахнувшись по мячу, после чего отличился нападающий «Борнмута» Эванилсон.
После 23 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 30 очков и располагается на 13-й строчке.
