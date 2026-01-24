Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк объяснил свою ошибку при первом голе в ворота «Ливерпуля» в матче с «Борнмутом»

Ван Дейк объяснил свою ошибку при первом голе в ворота «Ливерпуля» в матче с «Борнмутом»
Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк объяснил допущенную ошибку в моменте с первым голом в ворота команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Что касается первого пропущенного гола, в сложившихся обстоятельствах было сложно определить траекторию мяча. Ветер был очень коварным», — приводит слова ван Дейка журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ван Дейк допустил ошибку в моменте с первым голом в ворота «Ливерпуля», промахнувшись по мячу, после чего отличился нападающий «Борнмута» Эванилсон.

После 23 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Борнмут» заработал 30 очков и располагается на 13-й строчке.

Материалы по теме
«Ливерпуль» продлил серию без побед в АПЛ до пяти матчей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android