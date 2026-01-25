Скидки
Стал известен срок восстановления Асенсио при усугублении травмы, с которой он играет

Доктор мадридского «Реала» Педро Луис Риполь рассказал о сроках восстановления защитника команды Рауля Асенсио при усугублении травмы, с которой он играет.

«Возможно, это незначительная травма, но продолжать играть нецелесообразно. Механическая нагрузка, как правило, расширяет трещину, именно тогда возникает риск перелома. Если травма достигнет такой степени тяжести, речь идёт о шести месяцах вне игры», — приводит слова Риполя Marca.

Ранее сообщалось, что футболист уже несколько недель играет со стрессовым переломом большеберцовой кости. Однако защитник готов идти на риск из-за кадровых проблем в клубе.

Асенсио выступает за основную команду «сливочных» с 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

