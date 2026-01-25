Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
«Вильярреал» — «Реал»: Мбаппе оформил дубль на 90+4-й минуте

В эти минуты проходит матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются «Вильярреал» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Керамика» (Вильярреал, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживает Сесар Сото Градо. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:0 в пользу «Реала».

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

Килиан Мбаппе оформил дубль на 90+4-й минуте. Ранее нападающий открыл счёт в матче на 47-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 48 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Вильярреал» заработал 41 очко после 19 игр и располагается на четвёртой строчке.

В предыдущем туре «Вильярреал» в выездном матче проиграл «Бетису» со счётом 0:2, а мадридский «Реал» на своём стадионе одержал победу над «Леванте» (2:0).

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
