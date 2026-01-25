Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
23:05 Мск
Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Слот назвал главную причину поражения от «Борнмута»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
3 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Эванилсон – 26'     2:0 Хименес – 33'     2:1 ван Дейк – 45'     2:2 Собослаи – 80'     3:2 Адли – 90+5'    

«Результат разочаровывает, разумеется, ведь пропускать гол всегда неприятно, особенно когда больше не остаётся времени на то, чтобы вернуться в игру. Будет справедливым отметить, что наш соперник мог сделать счёт 3:2 и раньше. Когда мы сравняли счёт, продолжали стараться, но некоторые футболисты просто устали. Я не могу их за это критиковать, ведь несколько дней назад играли в гостевом международном матче. Мы единственная команда, у которой между еврокубковой игрой и встречей чемпионата было лишь два дня на подготовку.

После выезда в Лиге чемпионов нам предстоял ещё один выезд — к одной из самых непростых команд чемпионата. Я использую одних и тех же игроков, поскольку выбираю из числа тех, кто доступен. В таком случае нежелательно попадать в ситуацию, при котором победу приходится добывать в концовке, ведь это ещё тяжелее. В последние 10 минут игры именно это и произошло. Характер всей остальной игры был иным, мы владели инициативой», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

