Тренер «Ливерпуля» Слот назвал главную причину поражения от «Борнмута»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (2:3).

«Результат разочаровывает, разумеется, ведь пропускать гол всегда неприятно, особенно когда больше не остаётся времени на то, чтобы вернуться в игру. Будет справедливым отметить, что наш соперник мог сделать счёт 3:2 и раньше. Когда мы сравняли счёт, продолжали стараться, но некоторые футболисты просто устали. Я не могу их за это критиковать, ведь несколько дней назад играли в гостевом международном матче. Мы единственная команда, у которой между еврокубковой игрой и встречей чемпионата было лишь два дня на подготовку.

После выезда в Лиге чемпионов нам предстоял ещё один выезд — к одной из самых непростых команд чемпионата. Я использую одних и тех же игроков, поскольку выбираю из числа тех, кто доступен. В таком случае нежелательно попадать в ситуацию, при котором победу приходится добывать в концовке, ведь это ещё тяжелее. В последние 10 минут игры именно это и произошло. Характер всей остальной игры был иным, мы владели инициативой», — приводит слова Слота официальный сайт мерсисайдцев.