Главная Футбол Новости

Лечче — Лацио, результат матча 24 января 2026, счёт 0:0, 22-й тур Серии А 2025/2026

«Лечче» и «Лацио» не забили голов в матче 22-го тура Серии А
Комментарии

Завершён матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лечче» и римский «Лацио». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэле Киффи (Падуя).

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

После этой игры «Лечче» с 18 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с 29 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Лечче» 1 февраля сыграет на выезде с «Торино», «Лацио» 30 января примет «Дженоа».

Действующим чемпионом Италии является «Наполи».

