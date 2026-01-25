«Лечче» и «Лацио» не забили голов в матче 22-го тура Серии А

Завершён матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Лечче» и римский «Лацио». После финального свистка зафиксирован счёт 0:0. Встреча состоялась на стадионе «Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре» (Лечче). В качестве главного арбитра матча выступил Даниэле Киффи (Падуя).

После этой игры «Лечче» с 18 очками находится на 17-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Лацио» с 29 очками располагается на девятой строчке.

В следующем туре «Лечче» 1 февраля сыграет на выезде с «Торино», «Лацио» 30 января примет «Дженоа».

Действующим чемпионом Италии является «Наполи».