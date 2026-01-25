Скидки
Олимпик Марсель — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Балтики» Андраде — о матче с «Зенитом»: оставшиеся игры чемпионата — это финалы

Защитник «Балтики» Кевин Андраде поделился ожиданиями от матча 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Это игра станет первой официальной встречей для команд после зимней паузы. Матч состоится 27 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
«Это будет хороший, интересный матч, потому что мы играем против очень большого клуба. Как я уже говорил, для нас оставшиеся 12 игр чемпионата – это настоящие финалы. Конец сезона всё ближе и мы продолжаем бороться за титул. Именно такие матчи с сильными соперниками футболисты любят больше всего, потому что это отличная возможность показать свою работу и свой уровень. Мы подходим к игре с большим желанием и позитивным настроем. Рады этому шансу и хотим продолжать двигаться по тому пути, который уже наметили», — сказал Андраде в интервью клубному YouTube-каналу «Балтики».

После 18 туров калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками. Сине-бело-голубые набрали 39 очков и располагаются на второй строчке.

